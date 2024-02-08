أجراها طبيب مصري .. هولندي يدخل موسوعة جينيس لبقائه حياً 39 عاماً بعد عملية زراعة قلب

تم إدراج اسم مريض خضع لعملية زرع قلب في إنجلترا، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يعد المريض الوحيد الذي يعيش لأطول فترة بعد خضوعه لهذه العملية.

وذكرت وكالة " بي أيه ميديا" البريطانية أن بيرت جانسين / 57 عاما/، وهو هولندي الأصل، عاش 39 عاما بقلب متبرع حصل عليه في مستشفى هاريفيلد في لندن في ثمانينات القرن الماضي.

وبعدما أصيب بأعراض تشابه الانفلونزا عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، تم تشخيص إصابة جانسين باعتلال عضلة القلب، وهي الحالة التي تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم في الجسم.

وكان لطبيب القلب المتابع لحالته في موطنه علاقات مع مستشفى هاريفيلد في لندن والطبيب الشهير مجدي يعقوب، الذي أجرى العملية في السادس من يونيو 1984 عندما أكمل المريض عامه الـ18.

ويشار إلى أن هذه العملية لم تكن قد أجريت بعد في هولندا في ذلك الوقت.

وقال جانسين" كل الأمور تمت سريعا. فبعد أسبوع من وصولي هاريفيلد، توافر قلبان من حادث سير كبير في لندن".

وأضاف" لقد كنت مطابقا لقلب منهما، وتم زرعه لي. مثلما قال طبيبي ماتارت بعد 30 عاما، لابد أنه كان القلب المثالي لي".

وأوضح جانسين أن القلب الجديد أتاح له العودة سريعا "للحياة الجيدة" ولعب التنس والكرة الطائرة والعمل في وظيفة بدوام دائم.

ويشار إلى أن عملية جانسين كانت عملية زرع القلب الـ107 التي تجرى في هاريفيلد.

وكانت العملية الأولى قد أجراها مجدي يعقوب في عام 1980، ومنذ ذلك الحين أتمت المستشفى الآلاف من عمليات زرع القلب، حيث أجرت 54 عملية خلال 2022/2023.



