586 مليون درهم أرباح «دانة غاز» في 2023 والإيرادات 1.55 مليار درهم

أعلنت «دانة غاز» عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجّلت الشركة خلال عام 2023 صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم (160 مليون دولار) مقارنة بـ667 مليون درهم (182 مليون دولار) خلال عام 2022، ويُعزى تراجع الربحية في المقام الأول إلى هبوط أسعار البيع المحققة للهيدروكربونات والذي عوضه جزئياً زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق وانخفاض التكاليف التشغيلية.

انخفضت إيرادات الشركة خلال عام 2023 بنسبة 20% لتصل إلى 1.55 مليار درهم (423 مليون دولار) مقارنة بـ1.94 مليار درهم (529 مليون دولار) خلال 2022.

كما انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 195 مليون درهم (53 مليون دولار) خلال عام 2023 مقارنة بـ210 ملايين درهم (57 مليون دولار) في عام 2022، وذلك نتيجة لضبط الإنفاق وتقليص المصاريف. وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة 51 دولارًا لبرميل المكثفات و35 دولارًا لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال في عام 2023، مقارنة بـ 79 دولارًا و42 دولارًا على التوالي خلال عام 2022.

وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل صافي إنتاج الشركة إلى 36,900 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال عام 2023. وجاءت هذه الزيادة بعد إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في محطة «خورمور» لمعالجة الغاز، في خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق. وفي نوفمبر 2023، وفي إطار سعي الشركة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء

ومواصلة دعم الجهود لتوليد الكهرباء محليًا، وصل إنتاج الغاز اليومي إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب.

كما واصلت شركة بيرل بيتروليوم، التي تملك دانة غاز نسبة 35% فيها، إحراز التقدم بوتيرة مطّردة في مشروع توسعة إنتاج الغاز «خورمور250» خلال عام 2023، حيث أنجزت بنجاح أعمال الحفر لستة آبار ضمن المشروع، ومن المستهدف استكمال المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري على اتفاقية دمج مناطق امتيازاتها خلال الربع الأول من عام 2024. ومن المرتقب أن تسهم هذه الاتفاقية في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر ودعم مستويات الإنتاج فيها، كما تشمل استثمارًا إضافيًا تصل قيمته إلى 100 مليون دولار.

وحقّقت الشركة مؤخرًا تقدمًا لافتًا على صعيد تحصيل دفعاتها المستحقة، بما في ذلك المستحقات السابقة غير المسددة، حيث تم الاتفاق على آلية جديدة للتحصيل تتمثل في استلام المستحقات مباشرة من محطات توليد الكهرباء للوفاء بالتزامات حكومة إقليم كردستان، فضلًا عن وضع جدول زمني محدد لتحصيل المستحقات السابقة، مما يضمن استمرارية توفير إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء الإقليمية في إقليم كردستان العراق من دون انقطاع، كما يساهم ذلك في توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال مشروع توسعة إنتاج الغاز «خورمور 250».

ونتيجة للتأخير في استلام المستحقات خلال عام 2023 ومع تركيز «شركة بيرل بيتروليوم» على التزاماتها الرأسمالية ومتطلبات مشروع خورمور 250 كأولوية، فإن شركة بيرل لم تقم بتوزيع إي أرباح نقديه على مساهميها بما فيهم دانة غاز خلال العام الماضي. وعليه، فإن دانة غاز لن تقوم بالتوصية بتوزيع الأرباح النقدية خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوية القادم. إلا أن الشركة وعند الأخذ بعين الاعتبار أرباحها المتحققة خلال عام 2023 فإنها تتوقع القيام بالتوزيعات النقدية المرتبطة بهذه الأرباح مستقبلًا وذلك عند استلام السيولة النقدية اللازمة لذلك. وتبقى الشركة ملتزمة بسياسة توزيعاتها المعلنة واستئناف التوزيعات النقدية فور استلام المبالغ النقدية التي تمكنها من ذلك.

مستجدات العمليات التشغيلية والإنتاج

شهد متوسط إنتاج المجموعة تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% خلال عام 2023 ليصل إلى 58,700 برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنة بـ60,200 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال عام 2022. ويعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 16% ليصل إلى 21,800 برميل نفط مكافئ يوميًا، نظرًا للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، إلا أن الشركة نجحت في الحد من أثر هذا التراجع عبر زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل صافي إنتاجها إلى 36,900 برميل نفط مكافئ يوميًا مقارنة بـ34,300 برميل نفط مكافئ يوميًا عام 2022.

السيولة وتحصيل المستحقات

بلغت السيولة النقدية للشركة بنهاية العام 480 مليون درهم (131 مليون دولار)، ويتضمن ذلك مبلغ بقيمة 418 مليون درهم (114 مليون دولار)، مُحتفَظ بها لدى شركة بيرل بتروليوم. وخلال عام 2023، ونتيجة لزيادة المستحقات المتأخرة لدى حكومة إقليم كردستان العراق والاحتياجات الاستثمارية لاستكمال مشروع توسعة إنتاج الغاز «خورمور250»، فقد ركّزت شركة بيرل بتروليوم على الاحتفاظ بالسيولة النقدية لديها، وعدم توزيع مبالغ نقدية على مساهميها بما فيهم دانة غاز.

وقد بلغ مجموع المبالغ المستلمة خلال عام 2023 ما مجموعه 872 مليون درهم (238 مليون دولار)، حيث بلغت حصة الشركة من الدفعات التي حصلت عليها شركة «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق 660 مليون درهم (180 مليون دولار)، بينما بلغت المبالغ المستلمة من قبل الشركة في مصر 212 مليون درهم (58 مليون دولار).

بلغت حصة الشركة من المستحقات المتأخرة لدى إقليم كردستان العراق 378 مليون درهم (103 مليون دولار) بينما بلغت مستحقات الشركة في مصر 176 مليون درهم (48 مليون دولار) وذلك في 31 ديسمبر 2023. ومع بداية العام الحالي استلمت شركة بيرل بيتروليوم مبلغًا إضافيًا بقيمة 249 مليون درهم (68 مليون دولار).





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