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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين غانم الهاجري مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة

2/8/2024 3:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة غانم مبارك راشد الهاجري، مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة.

ولدى سعادة الهاجري خبرة عملية تفوق 30 سنة، حيث شغل عدداً من المناصب في مجالات مختلفة، منها منصب مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، ومناصب أخرى في القطاع المصرفي، كما شارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، منها: مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، واللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم.

ويحمل سعادته درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وبكالوريوس الدراسات الدولية.


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