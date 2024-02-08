«الأوراق المالية» تطلق دليلاً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في الإمارات. ويعد الدليل بمنزلة ((خريطة طريق)) لصناعة إدارة صناديق الاستثمار، حيث يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في دولة الإمارات.

وأطلقت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدليل الجديد الذي أعده خبراء في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك ((ستاندرد تشارترد)) بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.

وقالت الدكتورة مريم السويدي: ((يعد الدليل الجديد لإدارة الصناديق علامة فارقة في مسيرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة. ونؤمن أنه من خلال تزويد العاملين في هذه الصناعة بدليل شامل يقوم على أفضل الممارسات الدولية، فإننا نسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق. وتعكس هذه المبادرة التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي في الوقت الذي تسهم فيه بدفع عجلة الاقتصاد المحلي)).