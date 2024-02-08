3.68 مليارات درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» 2023

أعلنت ((أدنوك للتوزيع))، عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال عام 2023، حيث حققت نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار (3.68 مليارات درهم). وبذلك حققت الشركة هدفها للخمس سنوات الذي أعلنت عنه سابقاً للسوق خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019.

وبناءً على سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (1.285 مليار درهم)، بواقع 10.285 فلوس للسهم، عن النصف الثاني من عام 2023 والتي ستعرض على المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر عقدها في شهر مارس 2024. ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم)، بواقع 20.57 فلساً للسهم. ويعني هذا عائد ربح سنوي للسهم بنسبة 5.8 % لعام 2023 (بناءً على سعر السهم البالغ 3.57 دراهم كما في 6 فبراير 2024).

وعملت ((أدنوك للتوزيع)) على الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يتيحها الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية من خلال التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو. وحققت أدنوك للتوزيع في عام 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم). وشهدت الشركة ارتفاعاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً 11.8% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع زيادة 9.6 % في مبيعات وقود التجزئة، و16.2 % في مبيعات الوقود التجاري.

وتجاوزت ((أدنوك للتوزيع)) هدفها لعام 2023 المتمثل في إضافة 25 - 35 محطة خدمة جديدة بافتتاح 41 محطة خدمة في كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر ليصل بذلك إجمالي عدد محطات أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة في نهاية 2023، منها 597 محطة خدمة في الإمارات والسعودية. وفي إطار دعمها لرؤية الإمارات للتنقل المستدام ومواكبة أعمالها للمستقبل، دشنت الشركة المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، ليصل عدد نقاط الشحن المتوفرة في محطات الشركة أكثر من 50 في مواقع استراتيجية عبر شبكتها.