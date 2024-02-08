علياء ناصر تروي حكايتها مع «الهايكنج» وتحولها إلى «طائرة الشارقة»

تروي علياء ناصر قائدة فريق الشارقة لرياضة المرأة لكرة الطائرة ونجمة الأبيض الإماراتي، حكاية من حكايات الإماراتيات اللاتي لهن القدرة على التميز في كافة ضروب الرياضة ومختلف فنون الإبداع، لتكون نموذجاً للفتاة الملهمة في ملاعب النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

أسرة تنبض بالرياضة



وتوضح علياء ناصر في مستهل حديثها عن تجربتها الملهمة المحفوفة بالمخاطر، أنها نشأت وترعرعت في كنف أسرة تنبض بالرياضة ممارسةً ودعماً وتشجيعاً في مختلف الرياضات، فعلى سبيل والدها «رحمه الله» كان لاعب كرة يد في نادي الشعب في عصره الذهبي، وإخوانها لعبوا كرة القدم في ناديي الشارقة والوصل، وعدد من أعمامها كانوا لاعبي كرة يد في نادي الشعب، وهو الأمر الذي هيأ لها منبتاً رياضياً لنمو رياضية متعددة المواهب.



متعددة المواهب

وتكشف علياء ناصر عن عدد من الرياضات والألعاب التي مارستها باحترافية وحققت فيها إنجازات، حيث إنها كانت لاعبة ألعاب قوى لا يشق لها غبار متخصصة في «الجري – القفز الطويل»، ثم توجهت إلى كرة السلة ليقودها شغفها الرياضي إلى استكشاف الكرة الطائرة وتستقر بها قائدة للاعبات نادي الشارقة الرياضي، وحالياً تمارس بجانب الطائرة على سبيل الاستكشاف والفضول الاحترافي لعبة البادل تنس ولربما تكون واحدة من نجماتها في المستقبل القريب.

تسلق الجبال والهايكنج

وتبوح علياء بحكاياتها مع تسلق الجبال وممارسة رياضة الهايكنج إحدى رياضات السير، ولكنها تختلف عن رياضة المشي، لأن الأولى تتعلق بالمشي على الجبال وبين المناظر الطبيعية بشكل أساسي، وهو ما يحفزها ذهنياً وبدنياً ويساعدها على الجمع بين أكثر من رياضة بامتياز، وأعطاها قوة إرسال في الكرة الطائرة لدرجة أن البعض وصف إرسالها أنه لا يصد ولا يرد لقوته وبات مدخلاً من مداخل الفوز السريع لزميلاتها في نادي الشارقة وأبيض الكرة الطائرة.

ميلاد عربية السيدات

وحول حكايتها مع دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تقول علياء ناصر، إن لها الشرف بأن تكون مشاركة مع طائرة سيدات الشارقة في النسخة الأولى عام 2012 وتوجت حينها مع زميلاتها بأول ألقاب الكرة الطائرة في البطولة التي تحولت إلى أولمبياد عربي تتشرف الشارقة باحتضانها بفضل الرعاية والدعم الكبير من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي نتوجه لها بأسمى آيات الشكر والعرفان لدعمها لرياضة المرأة في الشارقة والإمارات والوطن العربي.

الاحتراف المفقود



وتسرد علياء ناصر حكايتها مع الاحتراف بغصة وحسرة وألم لأنها كانت تمني نفسها بالاحتراف واللعب خارج دولة الإمارات أسوة بلاعبات كرة القدم، لكن حتى الآن هذا الأمر غير متاح للاعبات الكرة الطائرة وهو حلم تتمنى أن يتحقق قبل اعتزالها لعب كرة الطائرة.

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