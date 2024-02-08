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القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

2/8/2024 2:25:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس أن الدفاعات الجوية ووحدات متنقلة خاصة باستهداف الطائرات المسيرة أسقطت 11 من بين 17 من تلك الطائرات أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق في البلاد.

وقالت في بيان إن الطائرات المسيرة، أُسقطت فوق مناطق أوديسا وميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي وفينيتسا بوسط البلاد.

وذكر مسؤولون إقليميون أن الهجوم الروسي ألحق أضرارا بأكثر من 20 منزلا ومبنى تجاريا في مدينة ميكولايف وأصاب منشآت بنية تحتية مدنية في مدينة أوديسا على البحر الأسود في الجنوب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.


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