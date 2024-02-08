فريق شرطة أبوظبي للسيدات يتألق في «تحدي سوات»

يشارك فريق شرطة أبوظبي للسيدات في النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، ليؤكد الدور الفاعل للمرأة الإماراتية في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأكد علي الشامسي مدرب فريق شرطة أبوظبي للسيدات، أن المشاركة دليل قاطع على المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة في الإمارات، وتعكس الرؤية والسياسات التمكينية التي تنتهجها الدولة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع الأمني، مشيراً إلى أن المشاركة تؤكد الدور الفعال والمتقدم الذي تلعبه المرأة في القطاع الشرطي.

تطوير وارتقاء

وقال الشامسي إن مشاركة الفريق المكون من ثماني عضوات، واللواتي خضعن لأفضل سبل التدريب والتطوير والارتقاء والتمرس في مواقع العمل الميداني والمهمات القتالية، تسلط الضوء على الدور الفعال والمتقدم الذي تلعبه المرأة في هذا المجال، ما يعكس الإعداد الجيد والتدريب الشامل الذي خضع له الفريق استعداداً للحدث الذي يضم مناورات تكتيك وهجوم وإنقاذ، ويعد فرصة نوعية لتبادل الأفكار والتجارب الميدانية، ما يسهم في تعزيز الكفاءات وصقل المهارات.

بدورها، قالت لبنى الحلواني مدربة الفريق للياقة البدنية التي التحقت بشرطة أبوظبي قبل 6 سنوات في المهام الخاصة «ق7»، إن الفريق المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يضم مقاتلات وقناصات يشمل عملهن المداهمات وحماية الشخصيات وحماية المنشآت، لافتة إلى خضوعهن لدورات متخصصة لإعداد القناصات بحيث أصبح في الفريق 3 قناصات متخصصات.

وذكرت أن تشكيل الفريق النسائي وإعداده لخوض التحدي بدأ منذ عام ويضم 8 عضوات جميعهن منتسبات للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وبخبرات تمتد إلى 13 عاماً، مشيرة إلى أن أداء الفريق جيد بالنسبة لمشاركة هي الأولى لهن وبعد تدريبات استمرت قرابة 3 أشهر.

تمكين المرأة

من جانبها، قالت الشابة ناهد خليفة النقبي القناصة المتخصصة إنها التحقت بالسلك الشرطي في العام 2015 برتبة عريف ودخلت في دورات مهام خاصة ودفاع عن النفس وقتال تكتيكي ورماية وقنص وتفتيش.

أما مهرة جاسم، فكانت لاعبة في منتخب الإمارات لألعاب القوى كعدّاءة، وتعمل في شرطة أبوظبي منذ 9 سنوات والآن هي ضمن فرقة «ق 7» حيث بدأت عملها في إدارة الدعم الأمني عام 2017، وتقول إنها التحقت بالعديد من الدورات، وإن اختيارها للتواجد ضمن فريق أبوظبي للسيدات بتحدي الفرق التكتيكية جاء نظير امتلاكها القدرة والمؤهلات لخوض التنافس مع فرق أخرى، مؤكدة الدعم الكبير الذي تحظى به النساء باعتبارهن شريكاً رئيساً في جميع القطاعات ومنها القطاع الأمني.

كما أكدت عائشة جمعة أن المرأة شريك أصيل في مسيرة التنمية والتطور، وأثبتت حضوراً لافتاً لا سيما في الجهاز الشرطي والأمني، وأوضحت أنها تعمل في شرطة أبوظبي منذ 10 سنوات، ودخلت ضمن فريق عمل دوريات الدعم والإسناد للمراكز وفي المداهمات، وتقول: فريقنا فاجأ الفرق العالمية المشاركة بالتحدي الذي أظهره، مشيرةً إلى أن عدداً متزايداً من النساء الإماراتيات ينخرطن في المجال العسكري لينافسن على الصعيد المحلي والعالمي إيماناً بقدرة المرأة الإماراتية على تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز