أرباح «سالك» تتجاوز المليار درهم في 2023

تجاوزت أرباح شركة "سالك" حاجز المليار درهم، في العام 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح إجمالي قدره 1,09 مليار درهم، والذي يتضمن صافي ربح قدره 542 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2023، مقارنة 529 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2022.

وارتفعت إيرادات سالك بنسبة 11.4% لتصل إلى 2,10 مليار درهم في عام 2023 على خلفية الأداء التشغيلي القوي الذي عكس انتعاشاً في الحركة الاقتصادية ونمواً في الحركة المرورية، مع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 11.6% إلى نحو 461 مليون رحلة عبر بوابات سالك.





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