قائدة فريق تشيلي تشيد بشرطة دبي وتؤكد أهمية تبادل الخبرات في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية



أكدت أريكا أكونا، قائدة الفريق النسائي التشيلي، على أهمية تبادل الخبرات الأمنية والشرطية في النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، مشيرة إلى الدور البارز الذي تلعبه شرطة دبي في تعزيز هذا التوجه.

وأعربت أكونا عن إعجابها بالكفاءة والتميز الذي تظهره شرطة دبي، مؤكدة أن تجربتهم الغنية كانت من العوامل الرئيسية التي حفزت فريقها للمشاركة بثماني عضوات مختارات من وحدات التدخل السريع والفرق الشرطية.

واعتبرت التحدي منصة مثالية لتبادل الخبرات العالمية في المجالات الشرطية، وخاصة مع شرطة دبي التي تمتاز بمنظومة عمل ذات كفاءة عالية، مشيرة إلى أن هذا التبادل يساهم في تعزيز القدرات ويوفر فرصة فريدة لتحسين أداء وحداتهم التكتيكية.

وأضافت أكونا، التي تمتلك خبرة 23 عامًا في المجال الشرطي، أن فريقها يشارك هذا العام بطموحات عالية وآمال في تحقيق نتائج متميزة مستندا على العمل الجماعي والتدريبات المكثفة..

جدير بالذكر أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي يبدا غدا السبت في مدينة الروية بدبي، يسعى إلى تعزيز التنافسية ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية في مواجهة التحديات الأمنية، مع التركيز على تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة، منها المسابقة التكتيكية، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط، وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.

وستتنافس الفرق في 5 تحديات هي المسابقة التكتيكية، ومسابقة الموانع، ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج، ومسابقة الهجوم، وتحتاج كل مسابقة من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية وقدرات بدنية ومهارية من أجل حصد النقاط، فيما تبلغ قيمة الجائزة 260 ألف دولار..

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