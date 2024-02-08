زيادة سعر السيارة لنكولن أفياتور 2025 بأكثر من 5 آلاف دولار

قررت شركة فورد موتور المالكة للعلامة التجارية للسيارات الفارهة لنكولن زيادة سعر نسخة 2025 من السيارة أفياتور من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) متوسطة الحجم، بعد إضافة بعض التحسينات إليها.

وذكر موقع كار نيوز المتخصص في موضوعات السيارات أن الفئة الأساسية من السيارة أفياتور، وهي أفياتور بريمير من 59890 دولارا بزيادة قدرها 5155 دولارا عن سعر النسخة الحالية من السيارة. ويزيد سعر الفئات الأعلى من السيارة أفياتور بنسبة أكبر.

ويبدأ سعر السيارة لنكولن ريزيرف 2025 من 68890 دولارا بزيادة قدرها 8490 دولارا عن نسخة 2024، في حين ارتفع سعر السيارة أفياتور بلاك ليبول بمقدار 7770 دولارا إلى 88390 دولارا.



في الوقت نفسه فإن الفئتين ريزيرف وبلاك ليبول مزودتان بحزمة الكماليات إيلومنينش، مع تزويدهما بإضاءة أمامية بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) والتي تستطيع تعديل مستوى الإضاءة وفقا لسرعة السيارة وظروف الطريق. كما تمت إضافة لونين جديدين إلى فئة بلاك ليبول. كما يتم تزويد كل سيارات أفياتور بنظام تدفئة لعجلة القيادة والمقاعد الأمامية.

ويبدأ سعر أفياتور الآن من مستوى أعلى كثيرا من أقرب السيارات المنافسة مثل كاديلاك إكس.تي6 وأكورا إم.دي.إكس وإنفينتي كيو.إكس60، حيث تبدأ كل هذه السيارات بأقل من 52 ألف دولار، دون أن يصل أي منها إلى 88 ألف دولار وهو أعلى سعر لسيارات لنكولن.

في الوقت نفسه تقترب أسعار أفياتور من سعر منافستها الكورية الجنوبية جينسيس جي.في 80 والتي تبدأ من 59050 دولارا للفئة جي.في 80-5ر2 تي وتصل إلى 83270 دولارا للفئة جي.في 80 - 5ر3 تي بريستيج سيجنتشر. كما يبدأ سعر السيارة فولفو إكس.سي90 من 57895 دولارا والسيارة أودي كيو7 الألمانية من 60695 دولارا.





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