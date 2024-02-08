شرطة عجمان تلم شمل رجل خمسيني من أصحاب الهمم بعائلته

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بقسم الشرطة المجتمعية؛ لم شمل رجل خمسيني من الجنسية الآسيوية من أصحاب الهمم بعائلته من خلال تأمين إجراءات سفره إلى موطنه بعد رحلة علاج استمرت ثلاث سنوات داخل الدولة، وذلك بالتعاون مع ادارة مستشفى الشيخ خليفة مصفوت.

وقالت الرائد د. فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية إن الرجل البالغ من العمر 57 عاماً تعرض لحادث دهس أصيب على إثره بإعاقة دائمة ليرقد في المستشفى طوال ثلاث سنوات حيث تلقى فيها العناية الكاملة، وتحقيقاً لطلبه وأمنيته وعدم وجود أحد من أفراد عائلته، بادرت القيادة العامة لشرطة عجمان بتحقيق طلبه وإعادته إلى موطنه ليجتمع بعائلته ويتلقى منهم الرعاية الصحية والمنزلية.



تنسيق

وأضافت رئيس قسم الشرطة المجتمعية أنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لسفره، وبالتنسيق مع مطار دبي ومطار موطنه تم إكمال الإجراءات كونه من أصحاب الهمم ويحتاج إلى آلية سفر خاصة، حيث رافق فريق من شرطة عجمان الرجل إلى المطار واستودعوه إلى شركة النقل الخاصة حتى وصل إلى موطنه والتقى بعائلته.

ووسط أجواء من السعادة البالغة استقبلته عائلته وعبرت برسالة عن شكرها الجزيل للقيادة العامة لشرطة عجمان على مسؤوليتها المجتمعية واهتمامها وبذلها كل الجهود اللازمة لإعادته إلى موطنه، متمنين لهم دوام التميز والتوفيق.





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