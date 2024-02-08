طيران الإمارات توقع اتفاقية شراكة مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA

أعلنت طيران الإمارات والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA اليوم عن توقيع عقد شراكة تسويقية عالمية لعدة السنوات، أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة، بالإضافة إلى "شريك الاسم" لأول مسابقة لكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA، التي كان اسمها مسابقة كأس "إن-سيزون". كما أصبحت طيران الإمارات أول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وباعتبارها أول شريك اسم، سيصبح اسم المسابقة "كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية"، وسوف يظهر شعار واسم الناقلة العالمية على شعار المسابقة الجديدة، إلى جانب الترويج للعلامة التجارية المشتركة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية للرابطة، واللافتات داخل الملعب خلال مباريات نصف نهائي مسابقة كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ومباريات البطولة بدءاً من الموسم المقبل.

كما سيظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان حكام دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بدءاً من مباراة "كل النجوم 2024 All Star Game"، التي ستقام يوم الأحد 18 فبراير الجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نفخر بهذه الشراكة التسويقية العالمية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ذلك أن هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة حول العالم. ومن هذا المنطلق فنحن متحمسون للعمل مع أحد أكثر الدوريات الاحترافية المرموقة عالمياً، إذ يشكّل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إضافة قيّمة لمحفظة رعاياتنا، ويتيح لنا التواصل مع قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تشكّل اللعبة عنصراً رئيسياً مهما في الثقافة الرياضية".

من جانبه، قال مارك تاتوم نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية والرئيس التنفيذي للعمليات: "نشارك طيران الإمارات الالتزام بجذب المشجعين في جميع أنحاء العالم بطرق جديدة ومبتكرة. وفيما تواصل كرة السلة انتشارها باعتبارها الرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم، فإن من شأن هذا التعاون أن يسلّط الضوء على إثارة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام ملايين المسافرين مع طيران الإمارات كل عام".

وسوف تتيح هذه الرعاية لطيران الإمارات حضوراً في فعاليات الدوري الأخرى، حيث ستتواجد كشريك في فعالية

NBA Crossoverالحدث التفاعلي للجمهور في مباراة "كل النجوم"، وكشريك مُقدِّم لمشروع NBA Finals Legacy ، الذي يتضمن التزام مراكز NBA Cares Live, Learn, or Play

الجديدة في كل سوق لفريق NBA Finals. كما ستبرز علامة طيران الإمارات التجارية أيضاً عبر اللافتات الافتراضية داخل الملعب وأعلى اللوحة الخلفية خلال مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي تُبثّ على المستوى الوطني، بدءاً من مباراة "كل النجوم 2024".

ومن المقرر أن تقام مباراة "كل النجوم"

رقم 73 في جينبريدج فيلدهاوس في إنديانابوليس بولاية إنديانا وستنقل إلى الجمهور في 214 دولة ومنطقة بـ60 لغة، وذلك عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسوف يظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان جميع الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات WNBA، بدءاً من موسم 2025، ودوري NBA G League، بدءاً من موسم 2024-2025.\

وستتواصل طيران الإمارات مع جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA في جميع أنحاء العالم كشريك في مباريات NBA عالمية مختارة قبل وخلال الموسم ومن خلال فعاليات الجمهور التفاعلية للدوري، بما في ذلك NBA District وNBA House.

كما سيستمتع الجمهور بمشاهدة محتوى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على جميع رحلات طيران الإمارات عبر محتوى نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يتضمن أفلاماً وثائقية طويلة ومعلومات عن اللاعبين ومقابلات حصرية وغيرها.

وسوف تتيح الشراكة أيضاً لعشاق كرة السلة شراء مجموعة واسعة من المنتجات الرسمية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مثل كرات السلة والملابس الرياضية والمقتنيات التذكارية القديمة، على أن يتم إطلاق

بعض عمليات التعاون ذات العلامات التجارية المشتركة في وقت لاحق من هذا العام. وسوف تباع البضائع في متجر طيران الإمارات الرسمي في المقر الرئيسي لطيران الإمارات في دبي وعبر الإنترنت على حيث يمكن توصيلها إلى جميع أنحاء العالم. كما يمكن لأعضاء سكاي واردز من طيران الإمارات أيضاً استخدام أميالهم لشراء منتجات من هذه المجموعة.

يُذكر أن طيران الإمارات تدعم كرة السلة في المنطقة منذ نحو 30 عاماً، حيث تساعد على التواصل مع عشاق هذه الرياضة الشعبية في لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منصة لتسليط الضوء على أفضل وألمع النجوم.

وتشمل محفظة الرعاية العالمية لطيران الإمارات شراكات مع أفضل الأندية الرياضية والبطولات والفعاليات الثقافية رفيعة المستوى وغيرها الكثير. ومن شأن ارتباط طيران الإمارات بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن يدعم جهود الناقلة للوصول إلى قاعدة جماهيرية ضخمة في الولايات المتحدة والعالم من خلال الشغف المشترك برياضة كرة السلة.

وتوفر طيران الإمارات حالياً خدماتها إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة، هي: مطار بوسطن لوجان الدولي BOS، ومطار جون إف كنيدي الدولي في نيويورك JFK، ومطار لوس أنجلوس الدولي LAX، ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن IAH، ومطار

شيكاغو أوهير الدولي ORD، ومطار واشنطن دالاس الدولي IAD، ومطار سياتل تاكوما SEA، ومطار نيوآرك ليبرتي الدولي EWR، ومطار دالاس فورت وورث DFW، ومطار سان فرانسيسكو الدولي SFO، ومطار ميامي الدولي MIA ومطار أورلاندو الدولي MCO.

طيران الإمارات

طيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم، وتشغل أكبر أسطول من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380

ذات الجسم العريض، وتخدم 140 مدينة في القارات الست عبر مركزها في دبي. وتحظى الناقلة بتقدير العملاء، بفضل تميّز منتجاتها وجودة خدماتها الرائدة في الصناعة على الأرض وفي الأجواء، التي يقدمها عاملون شغوفون ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية. وتدعم طيران الإمارات المجتمعات المحلية التي تخدمها في جميع أنحاء العالم، وتجمع الناس معاً من خلال محفظتها الواسعة من أنشطة الرعاية الدولية الرياضية والثقافية والتجارية.

الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية

الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA هي منظمة رياضية وإعلامية عالمية مهمتها تسخير قوة رياضة كرة السلة لإلهام الناس وتعزيز تواصلهم في كل مكان. وتتمحور الرابطة الوطنية لكرة السلة حول خمس بطولات رياضية احترافية: NBA، وWNBA، وNBA G League، وNBA 2K League، وBasketball Africa League، وقد رسّخت NBA حضوراً دولياً كبيراً من خلال الألعاب والبرامج المتاحة في 214 دولة ومنطقة ناطقة بأكثر من 60 لغة، ومنتجات للبيع في أكثر من 200 دولة ومنطقة في القارات الست. وضمت قوائم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في بداية موسم 2023-24 رقماً قياسياً بلغ 125 لاعباً دولياً من 40 دولة ومنطقة. وتتضمن أصول NBA Digital تلفزيون NBA وNBA وتطبيق NBA وNBA League Pass. وأنشأت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA واحداً من أكبر مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، بأكثر من 2.3 مليار إعجاب ومتابع على مستوى العالم عبر جميع الدوريات ومنصات الفرق واللاعبين. وتتعاون NBA Cares، وهي منصة NBA

للمسؤولية الاجتماعية العالمية، مع منظمات مجتمعية مشهورة حول العالم للتعامل مع قضايا اجتماعية مهمة في مجالات التعليم والدمج وتنمية الشباب والأسرة والصحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز