الاقتصاد الروسي يشهد ازدهاراً قوياً باستثناء فترة كوفيد-19

(MENAFN
) شهد الاقتصاد الروسي أكبر نمو له في عقد من الزمان، باستثناء الفترة التي شابها جائحة كوفيد-19, ووفقاً لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انتعش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2023, ويمثل هذا النمو، كما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" يوم الأربعاء الموافق 7 شباط، انتعاشاً ملحوظاً عن الانكماش الاقتصادي السابق.
كما أبرز تقرير من وزارة التنمية الاقتصادية زيادة في مؤشر النمو بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بما كان عليه قبل عامين، مما يشير إلى مسار إيجابي للاقتصاد الروسي, وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي على استعداد لمواصلة هذا الاتجاه الصاعد، مع توقعات بنمو بنسبة 2.3 في المئة في عام 2024.
كذلك كانت المناظر الاقتصادية في عام 2022 ترسم صورة مختلفة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً بنسبة 1.2 بالمئة، وهو رقم أقل من التوقعات السابقة لانكماش بنسبة 2.1 بالمئة, ويُعزى هذا الاختلاف في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى استلام النتائج السنوية من الملاحظات الإحصائية الاتحادية وتقارير الميزانية من الخزانة الفيدرالية، وفقًا لروسستات، الهيئة الرسمية للإحصاءات في روسيا.
في حين تبرز مرونة الاقتصاد الروسي رغم الظروف الجيوسياسية الصعبة، وخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الشاملة التي فرضتها الدول الغربية عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير 2022, وعلى الرغم من هذه الضغوط الخارجية، استطاعت روسيا تحقيق نمو اقتصادي كبير، مما يؤهلها للثبات والتقدم المستمر في السنوات القادمة.
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