القيمة السوقية المتصاعدة لشركة نفيديا تقترب من أمازون في جو من الحماس نحو الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) تجد شركة نفيديا، الشركة الأمريكية المصنعة للشرائح الإلكترونية، نفسها على حافة تجاوز أمازون في القيمة السوقية للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، وذلك بفضل اهتمام وول ستريت المتزايد بالذكاء الاصطناعي, وهذا الارتفاع في الحماس لم يدفع نفيديا فقط نحو تقديرات قيمة أمازون، بل أيضًا جعلها تقترب من شركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل.
كما ارتفعت القيمة السوقية لشركة نفيديا بنسبة 40 بالمئة مبلغًا إلى 1.715 تريليون دولار منذ بداية العام حتى منتصف جلسة التداول يوم الأربعاء الموافق 7 شباط, وهذا يضعها على بُعد يُقدَر بنحو 3.0 بالمئة فقط من قيمة أمازون التي بلغت 1.767 تريليون دولار وبنسبة تقدر بنحو 6.0 بالمئة دون تقديرات قيمة ألفابيت التي بلغت 1.812 تريليون دولار، وفقًا لبيانات من مجموعة بورصة لندن, وبعد تقرير إيجابي من مورغان ستانلي، شهدت أسهم نفيديا ارتفاعًا بنسبة 1.8 في المئة لتصل إلى 694.48 دولار.
ومع اقتراب نفيديا من الإعلان عن نتائجها الفصلية في 21 فبراير، رفعت مورغان ستانلي هدفها السعري على السهم إلى 750 دولارًا من 603 دولارًا, وأبرز المحلل جوزيف مور الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي في مذكرة إلى العملاء، مؤكدًا الآفاق المواتية للشركة في هذا القطاع المتنامي.
في حين تمثل هذه الزيادة في القيمة السوقية لنفيديا إنجازًا كبيرًا، حيث جعلتها الشركة الخامسة من حيث رأس المال السوقي في سوق الولايات المتحدة المالي, ويُظهر هذا النمو الملحوظ حقيقة أن سعر السهم في الشركة زاد أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023، مما يعكس الاعتراف المتزايد بدورها المحوري في المشهد المتطور بسرعة للذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي.
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