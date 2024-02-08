قودي لحلول الطهي تكشف عن مسابقة طهي للاحتفال بالمأكولات السعودية

قودي لحلول الطهي

تحدي الصندوق الغامض

الفائز بقيمة 15,000 ريال

مسابقة طهي تشجع على التميز والإبداع في المطبخ السعودي، برعاية قودي لحلول الطهي وزادك. المشاركون يستعرضون مواهبهم أمام لجنة الحكام، مع فرصة للفوز بجوائز قيمة.

- علي ميرزاJEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA, February 8, 2024 /EINPresswire / --جدة، المملكة العربية السعودية ( )، المزود الرائد لمنتجات الطهي عالية الجودة، و زادك ( )، رائد التعليم الطهي في المملكة العربية السعودية، الإعلان عن إطلاق "مسابقة طهي قودي و زادك." يعد هذا الحدث الرائد بمثابة احتفال بالتاريخ الغني للمطبخ السعودي و تكريم نجوم الطهي الذين يشكلون مستقبل فن الطهي للأمة.اندماج بين المهارة والموهبةتقدم شركة قودي لحلول الطهي تراثها الغني في براعة الطهي إلى الواجهة، بينما تبث زادك رؤيتها الرائدة لإنشاء معهد طهي رائد في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا التعاون إلى تغذية وتطوير نظام طهي مزدهر في المملكة.الاحتفال بالتميز الطهوي في المملكة العربية السعوديةتم تصميم المسابقة لتكريم النكهات التقليدية التي شكلت تاريخ الطهي السعودي مع احتضان الإبداع الذي سيحدد مستقبله. سيتم تكليف المتسابقين بإعداد أطباق تجسد جوهر المطبخ السعودي، وذلك باستخدام مجموعة من منتجات قودي لحلول الطهي عالية الجودة.وقال علي ميرزا، مدير التسويق لشركة قودي لحلول الطهي: "يسعدنا أن نقدم منصة حيث يمكن للطهاة السعوديين عرض مواهبهم وحيث يتم الاحتفاء بفن الطهي. لا تقتصر هذه المسابقة على العثور على أفضل طبق فحسب، بل تتعلق أيضًا بتسليط الضوء على الشغف والابتكار الذي يجلبه مجتمع الطهي لدينا إلى الطاولة كل يوم."رحلة اكتشاف الطهيتتقدم شركة قودي لحلول الطهي بدعوة حارة لجميع الطهاة المحترفين في جميع أنحاء المملكة للمشاركة في مسابقة الطهي الموقرة هذه. يعد هذا الحدث بأن يكون احتفالاً بتنوع الطهي في المملكة العربية السعودية وشهادة على الروح المبتكرة التي تدفع صناعة الأغذية في البلاد إلى الأمام.ستتوج المسابقة بحدث كبير في جدة، حيث يقوم الطهاة المختارون بإعداد أطباقهم المميزة مباشرة أمام لجنة من الحكام الموقرين. لن يحصل الفائز على لقب بطل الطبخ قودي وزادك فحسب، بل سيحصل أيضًا على جائزة كبيرة، بمناسبة إنجازه في عالم الطهي.كيفية المشاركة في مسابقة الطبخ السعودية لقودي لحلول الطهي و زادكتعد المشاركة في مسابقة الطبخ السعودية لقودي لحلول الطهي و زادك فرصة للطهاة المحترفين الذين يتمتعون بخبرة تتراوح بين 2 إلى 5 سنوات لعرض خبراتهم وإبداعاتهم.إليك كيفية رمي قبعة الشيف الخاصة بك في الحلبة:التحقق من الأهلية: تأكد من أنك طاهٍ محترف مقيم في المملكة العربية السعودية ولديك خبرة تتراوح من 2 إلى 5 سنوات في الطهي.التسجيل عبر الإنترنت:- قم بزيارة التسجيل في مسابقة قودي لحلول الطهي و زادك- املأ استمارة التسجيل بالبيانات الخاصة بك- أرسل النموذج بحلول الموعد النهائي: [الموعد النهائي للتسجيل المحدد].انتظر التأكيد:- بعد التسجيل، انتظر مكالمة التأكيد من قودي لحلول الطهي.- سيتم اختيار 6 مرشحين أفضل للمشاركة في المسابقة بعد الفرز.التحضير للحدث:- ستقام المسابقة في 2 مارس 2024 في مدينة جدة.- سيتلقى المشاركون المختارون إقامة، بما في ذلك تذاكر الطيران والنقل والإقامة في الفندق.- عند الوصول، استمتع بحفل استقبال واعثر على سلة هدايا في غرفتك.المواجهة الطهوية:- أظهر مهاراتك الطهوية واستخدم مهاراتك لدمج المكونات السعودية المحلية مع منتجات قودي لإنشاء أطباق مبتكرة.الجائزة:- تنافس على الجائزة الكبرى بقيمة 15,000 ريال سعودي ولقب البطولة في هذا الحدث الطهي الرفيع المستوى.انضم إلينا للاحتفال بالابتكار في مجال الطهي السعودي وانتقل برحلة الطهاة المحترفين إلى آفاق جديدة مع قودي لحلول الطهي و زادك. لا يمكننا الانتظار لرؤية ما تبتكره!ملاحظة: تخضع المشاركة لشروط وأحكام المسابقة كما هو موضح على موقع التسجيل:التعاون مع سنتريكوقد اختارت شركة قودي ومجموعتها التعاون مع سنتريك ( )، وهي وكالة عالمية بارزة متخصصة في التحول الرقمي، لدعم المتطلبات الرقمية المتطورة بسرعة. وأكد علي ميرزا، مدير التسويق في قودي، "كانت تجربتنا مع سنتريك إيجابية للغاية. إنهم يتميزون باستمرار بأفكارهم المبتكرة وتصميماتهم الإبداعية عالية الجودة. كانت حلولهم المتقدمة مفيدة في تقدم علامتنا التجارية خاصة في عالم التسويق التكنولوجي المتغير باستمرار."تضمن هذه الشراكة استراتيجيات رقمية مبسطة وفعالة، مما يعزز الحضور الإلكتروني لقودي وجذب العملاء.عن قودي لحلول الطهي: قودي لحلول الطهي، جزء من العلامة التجارية التراثية، كانت ركيزة للتميز الطهي في المملكة العربية السعودية لأكثر من 50 عامًا. ملتزمة بتقديم الجودة والابتكار، تقدم قودي لحلول الطهي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لإثراء تجربة الطهي للمحترفين وهواة الطعام على حد سواء.

بسام الرشدي

قودي لحلول الطهي

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