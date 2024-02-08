الدولار الأمريكي ينخفض على الرغم من التعافي الأخير وتصريحات متناقضة من الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) استمر الدولار الأمريكي في مساره للهبوط يوم الأربعاء الموافق 7 شباط، بعد فترة قصيرة من التعافي في الأيام الأخيرة نتيجة للبيانات الأمريكية القوية وتصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تعارض توقعات السوق بخصوص قرب خفض أسعار الفائدة, وعلى الرغم من هذه العوامل، فقد الدولار المكاسب التي حققها خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مقابل اليورو، حيث انخفض عن أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء, وحدث هذا الانخفاض على الرغم من توقعات المستثمرين المسيطرة بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مارس.
كما جاء انخفاض الدولار الأمريكي مصحوبًا بانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما زاد من وتيرة تراجع قيمة العملة, ومقابل اليورو، انخفض الدولار بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1.0769، مواصلاً انخفاضه بنسبة 0.1 بالمئة من اليوم السابق, وفي وقت سابق من الأسبوع، وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، مسجلًا 1.0722 دولار مقابل اليورو, وبالمثل، شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بما في ذلك اليورو، انخفاضاً طفيفًا بنسبة حوالي 0.08 بالمئة إلى 104.06, وجاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.29 بالمئة في اليوم السابق، على الرغم من وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 104.60 نقطة قبل بضعة أيام.
كذلك عزى المحللون عكس مصير الدولار إلى عوامل فنية، خاصة بعد ارتفاعه لمدة يومين بنسبة 1.4 في المئة مقابل اليورو ردًا على بيانات الوظائف الأمريكية القوية بشكل غير متوقع وتصريحات حذرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول, وكانت هذه التصريحات قد عوضت توقعات بخصوص خفض فوري في أسعار الفائدة، مما دعم الدولار مؤقتًا, ومع ذلك، تم تفاقم التراجع الأخير بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها العالية الأخيرة، نتيجة للطلب القوي على السندات الجديدة لمدة ثلاث سنوات, وهذا الأمر أضعف بعض الدعم الأساسي للدولار، مساهماً في تراجعه العام.
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