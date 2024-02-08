الأسهم الأوروبية تتراجع وسط أداء ضعيف في قطاع المصارف وخسائر لشركات الطاقة

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 7 شباط، اختتمت الأسهم الأوروبية على نغمة منخفضة، بشكل رئيسي نتيجة لأداء غير مبهج في قطاع البنوك وإعلانات عن خسائر من الشركات الكبرى في مجال الطاقة مثل إكوينور وتوتال إنرجي, وشهد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي العام انخفاضًا بنسبة 0.3 بالمئة، مع انخفاض بارز في الأسهم الإسبانية بنسبة 1.2 في المئة.
كما شهدت أسهم إكوينور، الشركة البارزة في إنتاج النفط والغاز النرويجية، انخفاضًا حادًا بنسبة 7.8 بالمئة بعد الإعلان عن خطتها لتقليص المدفوعات الإجمالية للمساهمين بمقدار ثلاثة مليارات دولار للعام الحالي, وفي الوقت نفسه، شهدت توتال إنرجيز، الشركة الفرنسية العملاقة في مجال الطاقة، انخفاضًا بنسبة 3.2 في المئة في أسهمها بعد كشفها عن انخفاض الدخل المعدل للربع الرابع وفقًا لتوقعات السوق.
كذلك واجه مؤشر قطاع البنوك عقبة بارزة، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمئة، بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض بنسبة 2.7 في المئة في أسهم يو بي إس, وجاء هذا الانخفاض بعد خفض اثنين من شركات الوساطة الهدف السعري للبنك السويسري، مما أدى إلى زيادة الضغط الهابط على أسهم البنوك.
وعلى الرغم من التراجع العام في السوق، فإن مؤشر شركات التكنولوجيا تابع تحقيق مكاسبه لليوم السادس على التوالي بارتفاع بنسبة تقدر بحوالي 0.7 في المئة, وهذا الصمود في قطاع التكنولوجيا يظهر كنقطة إيجابية متباينة في ظل التراجع الشامل في السوق، مما يؤكد على القوة المستمرة للقطاع وثقة المستثمرين.
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