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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

2/8/2024 2:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية بشكل كبير، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 74 دولارا للبرميل الواحد.


وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 156 نقطة ليصل إلى 38677 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 147 نقطة ليصل إلى 15756 نقطة.


وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 40 نقطة ليصل إلى 4995 نقطة.

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