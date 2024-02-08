استشهاد الشاب محمد البرغوثي من كفر عين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

استشهاد الشاب محمد البرغوثي من كفر عين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال
التاريخ
2/8/2024 2:13:20 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/ PNN-
استشهد، صباح اليوم الخميس، الشاب محمد خليل البرغوثي من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، متأثرًا بإصابته.
وكان الشاب البرغوثي، قد أصيب قبل نحو أسبوعين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها كفر عين.
يتبع...
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