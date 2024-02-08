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استشهاد الشاب محمد البرغوثي من كفر عين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

2/8/2024 2:13:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN-
استشهد، صباح اليوم الخميس، الشاب محمد خليل البرغوثي من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، متأثرًا بإصابته.

وكان الشاب البرغوثي، قد أصيب قبل نحو أسبوعين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها كفر عين.

يتبع...
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