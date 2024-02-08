الاحتلال يفجر منزل الشهيد حسن قفيشة في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/ PNN- فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
واقتحمت
قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل من الجهة الشمالية، وانتشرت بكثافة في منطقة بئر المحجر وحي الجامعة، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة، وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، وحاصرت منزل الشهيد حسن قفيشة، وهو عبارة عن شقة في الطابق الثالث ضمن عمارة سكنية تتكون من عدة طوابق.
واجبرت قوات الاحتلال سكان تلك العمارة والمباني المجاورة على مغادرة منازلهم ومنعتهم من اخذ حاجياتهم او نقل مركباتهم من محيط المبنى، قبل ان تقوم بتفجير المنزل، مخلفة اضرارا في الشقق والمباني المجاورة.
ويذكر ان الشهيد قفيشة ارتقى برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برفقة الشهيدين عبد القادر ونصر القواسمي.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منازل الشهداء الثلاثة في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأخطرت عائلاتهم بقرار هدم منازلهم، وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي هدمت منزلي الشهيدين القواسمي.
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