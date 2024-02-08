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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

2/8/2024 2:13:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/ PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وشدد الاحتلال إجراءاته العسكرية على الحاجز، أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بخلق أزمة مركبات كبيرة.

يُذكر أن حاجز تياسير يشهد منذ أشهر تشديدا عسكريا إسرائيليا كبيرا، الأمر الذي أصبح عائقا أمام الفلسطينيين في تنقلاتهم إلى مصالحهم وأماكن عملهم في الأغوار.


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