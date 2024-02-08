الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/ PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.
وشدد الاحتلال إجراءاته العسكرية على الحاجز، أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بخلق أزمة مركبات كبيرة.
يُذكر أن حاجز تياسير يشهد منذ أشهر تشديدا عسكريا إسرائيليا كبيرا، الأمر الذي أصبح عائقا أمام الفلسطينيين في تنقلاتهم إلى مصالحهم وأماكن عملهم في الأغوار.
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