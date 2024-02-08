الجيش الإسرائيلي ينتهج استراتيجية تقشير الطبقات في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/ PNN- كشف رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي ينتهج استراتيجية "تقشير الطبقات" خلال حربه على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال هاليفي خلال تواجده مع جنود الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، إن "ما نقوم به الآن بهذا التكرار هو المجيء للمنطقة للمرة الثانية وأحيانًا الثالثة، حيث نرسخ الإنجاز".

وأضاف: "جئنا إلى نفس المكان لكن القصة هذه المرة مختلفة تمامًا فلدينا معلومات استخباراتية مختلفة وأهداف مختلفة وإنجازات مختلفة ولدينا التصميم على قتل مزيد من العدو".

وتابع: "أشاهد يومًا بعد يوم الأرقام والإنجازات والبنية التحتية التحت أرضية والحواسيب. يدور الحديث عن تقشير الطبقات".

وأردف رئيس الأركان الإسرائيلي: "نحن نعمل بجد على إعادة المختطفين، وهذا لن يحدث دون ممارسة الضغط العسكري"، حسب تعبيره.

واستطرد قائلاً: "لا أعتقد أنه كان هناك جيش حارب على مدار آخر 40 أو 50 عامًا وسط منطقة حضرية، ومكتظة ومترفعة وتحت الأرض وفي مواجهة عدو جاهز للدفاع، ومع هذا الكم الهائل من المشاكل لكل كيلومتر مربع، وبنجاح باهر لهذه الدرجة حسب المفاهيم العسكرية".



