نتنياهو: أوعزنا للجيش بالاستعداد لهجوم في رفح

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن إسرائيل في طريقها لانتصار مُطلَق خلال شهور، مكررا أن الضغط العسكري هو الذي سيقود إلى استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع؛ كما أكّد الإيعاز للجيش بالاستعداد لشنّ هجوم في رفح، جنوبي القطاع.

ويأتي تأكيد نتنياهو أن إسرائيل ستشنّ هجوما على رفح، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حذّر في وقت سابق، من هجوم إسرائيليّ بريّ على رفح، ومن "تداعيات إقليمية لا تُحصى"، لهجوم إسرائيلي بريّ محتمَل على المدينة التي تضيق بمئات آلاف النازحين في جنوبي القطاع، عند الحدود مع مصر.

وذكر نتنياهو في مؤتمر صحافيّ، أن "الرضوخ لمطالب حماس، لن يؤدي إلى تحرير المختطَفين". وقال: "نحن في طريقنا إلى النصر الكامل، وهو في المتناوَل؛ إنها ليست مسألة سنوات بل أشهر".

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافيّ، مساء الأربعاء: "هناك أمور لم يتمّ قبولها في ردّ حماس على المقترح"، بدون أن يوضح طبيعتها. وفي حين أشار إلى أن "هناك أمورا غير مشجعة في رد حماس"، ذكر أن ردّ الحركة "يخلق مجالا للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "هذه زيارتي الخامسة للمنطقة للتشاور مع الشركاء من أجل إطلاق جميع الأسرى المتبقين". مشيرا إلى أنه ناقش "مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى اتفاق".

وتابع نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي يتقدّم بشكل منهجيّ، لتحقيق جميع الأهداف القتالية التي حدّدناها"، مضيفا أنه "منذ البداية عقدت العزم على أن النصر الشامل هو هدفنا ولن نرضى بأقلّ من ذلك".

وأشار إلى ما يُطلَق عليه بـ"اليوم التالي"، وقال إن "'اليوم التالي' هو اليوم التالي لحماس. وبعد أن نسقِط حماس، سنضمن أن تكون غزة منزوعة السلاح بالكامل، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها ضمان نزع السلاح؛ دولة إسرائيل".

وقال نتنياهو: "سوف نستبدل ( وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) 'أونروا'، وقد أوعزت بالبدء في هذا المسار، وقمت بإبلاغ بلينكن بذلك".

وأضاف في الصدد ذاته: "نحن أمام منعطف تاريخيّ، حيث يتجه الشرق الأوسط نحو النور، أو نحو الظلام. والنصر المطلَق في غزة شرط ضروريّ لتحقيق ذلك".

وقال نتنياهو: "لقد أصدرنا تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بالعمل في رفح أيضًا... آخر معاقل حماس". وزعم أن "الجيش الإسرائيلي سيتيح للسكان المرور الآمن وفقًا للقانون الدوليّ".

وأضاف نتنياهو: "سنستمر حتى النهاية في تدمير الأنفاق. ليس هناك حلّ آخر سوى النصر المطلَق"، مشيرا إلى أنه "إذا سيطرت حماس على غزة، فإن المذبحة القادمة ستكون مجرّد مسألة وقت. وفي النهاية، فإن القضاء على حماس (سيفيد) الشرق الأوسط بأكمله، وسيتيح لدائرة السلام التوسُّع".

وذكر نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن إن إسرائيل "على مسافة قريبة من النصر المطلَق الذي سيكون للعالم الحرّ بأكمله، وليس لإسرائيل فقط"، على حدّ قوله.

وفي وقت سابق الأربعاء، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بلينكن قال لنتنياهو ولوزير أمنه يوآف غالانت، أن واشنطن قلقة إزاء عمليّة عسكريّة بريّة مُحتملة في رفح.

وبحسب بيان صدر عنه، فقد أبلغ غالانت بلينكن، أن "ردّ حماس تمت صياغته بحيث ترفضه إسرائيل"، مضيفا أن "موقفهم (قادة الحركة) سيؤدي إلى استمرار الحرب، و(توجّه) قوّاتنا إلى أماكن أخرى في غزة، قريبًا".

وأضاف نتنياهو موجّها كلامه لعائلات الرهائن المحتجزين في غزة: "أحباؤكم يقفون أمام أعيننا دائمًا. قلبي ممزّق، ونحن لا نتوقف لحظة عن العمل من أجل إطلاق سراحهم"، عادّا أن "استمرار الضغط العسكري شرط ضروري من أجل إطلاق سراحهم".

وشدّد على أن "الرضوخ لحماس سيؤدي إلى كارثة كبيرة لا أحد من مواطنينا على استعداد تقبّلها"، مضيفا أن "'اليوم التالي'، هو بعد حماس؛ ليس جزءا من حماس، وليس نصفها، بل حماس كلها".



