الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.



وأفادت مصادر، بأن الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بخلق أزمة مركبات كبيرة.



يُذكر أن حاجز تياسير يشهد منذ أشهر تشديدا عسكريا إسرائيليا كبيرا، الأمر الذي أصبح عائقا أمام الفلسطينيين في تنقلاتهم إلى مصالحهم وأماكن عملهم في الأغوار.

