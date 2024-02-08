مذكرة تفاهم بين الأردن وقطر حول مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة

كما وافق مجلس الوزراء القطري على مشروعات اتفاقيات بين قطر وكل من كازاخستان للتعاون في مجالات مُكافحة الجريمة، والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية.

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