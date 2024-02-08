انزلاق طيني يغمر منزلا مأهولا جنوب شرق كازاخستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غمر انزلاق طيني منزلا مأهولا بداخله أربعة أشخاص بينهم طفلان في مقاطعة ألماتا بجنوب شرق كازاخستان وسط عمليات إنقاذ لإخراج المتضررين.
ووفق وسائل الإعلام، تسبب الانزلاق بتدفق طيني بحجم 3200 متر مكعب في منطقة تاو سامال في حوالي الساعة الثانية صباحا.
وبحسب البيانات الأولية، حدث الانهيار الأرضي بسبب تشبع التربة بالمياه من جراء كسر في أنبوب إمداد مائي وتدفق المياه منه.
وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة وسط تواصل عمليات الإنقاذ لإخراج العالقين.
روسيا اليوم
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