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انزلاق طيني يغمر منزلا مأهولا جنوب شرق كازاخستان

2/8/2024 2:12:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غمر انزلاق طيني منزلا مأهولا بداخله أربعة أشخاص بينهم طفلان في مقاطعة ألماتا بجنوب شرق كازاخستان وسط عمليات إنقاذ لإخراج المتضررين.

ووفق وسائل الإعلام، تسبب الانزلاق بتدفق طيني بحجم 3200 متر مكعب في منطقة تاو سامال في حوالي الساعة الثانية صباحا.

وبحسب البيانات الأولية، حدث الانهيار الأرضي بسبب تشبع التربة بالمياه من جراء كسر في أنبوب إمداد مائي وتدفق المياه منه.
وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة وسط تواصل عمليات الإنقاذ لإخراج العالقين.

روسيا اليوم

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