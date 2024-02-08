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لحظة مؤثرة... فتاة تفاجئ والدتها أمام الكعبة - فيديو

2/8/2024 2:12:20 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في لحظة مؤثرة بمكة المكرمة، قامت فتاة بمفاجأة والدتها التي لم تراها منذ خمس سنوات أثناء تأديتهما مناسك العمرة وكانت هذه اللحظة مليئة بالمشاعر والفرح، حيث اجتمعت الأم وابنتها في مكان مقدس بعد فترة طويلة من الفراق.

لبنان 24

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