لحظة مؤثرة... فتاة تفاجئ والدتها أمام الكعبة - فيديو

لحظة مؤثرة... فتاة تفاجئ والدتها أمام الكعبة - فيديو
التاريخ
2/8/2024 2:12:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في لحظة مؤثرة بمكة المكرمة، قامت فتاة بمفاجأة والدتها التي لم تراها منذ خمس سنوات أثناء تأديتهما مناسك العمرة وكانت هذه اللحظة مليئة بالمشاعر والفرح، حيث اجتمعت الأم وابنتها في مكان مقدس بعد فترة طويلة من الفراق.
لبنان 24
MENAFN08022024000208011052ID1107825780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.