المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد قيمتها 150 مليون دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، طرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار أردني.

ووفقاً للإصدار رقم (06) لعام 2024، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة سيكون في 8 شباط من العام 2029.



وأظهر الإصدار أن تاريخ المزاد بدأ من يوم أمس الأربعاء 7 شباط 2024، وتاريخ التسوية اليوم الخميس 8 شباط.



وتعتبر سندات الخزينة أوراقاً مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تدفع للمشتري على المدى الطويل.

