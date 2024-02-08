المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد قيمتها 150 مليون دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، طرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار أردني.
ووفقاً للإصدار رقم (06) لعام 2024، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة سيكون في 8 شباط من العام 2029.
وأظهر الإصدار أن تاريخ المزاد بدأ من يوم أمس الأربعاء 7 شباط 2024، وتاريخ التسوية اليوم الخميس 8 شباط.
وتعتبر سندات الخزينة أوراقاً مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تدفع للمشتري على المدى الطويل.
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