Thursday, 08 February 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد قيمتها 150 مليون دينار

2/8/2024 2:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، طرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار أردني.

ووفقاً للإصدار رقم (06) لعام 2024، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة سيكون في 8 شباط من العام 2029.

وأظهر الإصدار أن تاريخ المزاد بدأ من يوم أمس الأربعاء 7 شباط 2024، وتاريخ التسوية اليوم الخميس 8 شباط.

وتعتبر سندات الخزينة أوراقاً مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تدفع للمشتري على المدى الطويل.


MENAFN08022024000208011052ID1107825777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث