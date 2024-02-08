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الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

2/8/2024 2:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه وإطلاق النار على قطاع غزة بما فيه محيط مستشفى ناصر بخان يونس.


واستُشهد عشرات الفلسطينيين ، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الخامس والعشرين بعد المئة.


وقصف طيران الاحتلال الحربي منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وتحديدا في أحياء الرمال، والصبرة، والزيتون، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.


كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على حيي الرمال والصبرة في مدينة غزة.


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