الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه وإطلاق النار على قطاع غزة بما فيه محيط مستشفى ناصر بخان يونس.
واستُشهد عشرات الفلسطينيين ، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الخامس والعشرين بعد المئة.
وقصف طيران الاحتلال الحربي منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وتحديدا في أحياء الرمال، والصبرة، والزيتون، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على حيي الرمال والصبرة في مدينة غزة.
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