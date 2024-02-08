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الذهب عالمياً مستقر بعد تصريحات لمسؤولين بالفيدرالي

2/8/2024 2:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، في تعاملات اليوم الخميس المبكرة، على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة وقوضت الطلب على الملاذ الآمن، بعد أن رفضت "إسرائيل" مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2049.00 دولارا للأونصة.


وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

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