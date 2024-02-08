Thursday, 08 February 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماريان ويليامسون تؤكد تعليق منافستها لبايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي

2/8/2024 2:12:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت ماريان ويليامسون أنها ستعلق حملتها للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بعد تحقيق الرئيس جو بايدن أول فوز رسمي له في الانتخابات التمهيدية للحزب في ساوث كارولاينا.
وقالت الكاتبة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى مؤيديها: "أقدر كثيرا جميع الأشخاص الرائعين الذين رافقوني في رحلتنا السياسية خلال الأشهر العشرة الماضية. ورغم أن مستوى فشلنا واضح للجميع، فإن مستوى نجاحنا حقيقي مع ذلك".


وفي مقطع فيديو مصاحب للبيان، قالت: "لقد فعلنا ما في وسعنا لتسليط بعض الضوء على بعض الأوقات المظلمة للغاية".


يأتي إعلان ويليامسون بعد أن حقق بايدن أول فوز رسمي له في دورة 2024 في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا خلال عطلة نهاية الأسبوع تلاه فوز حققه الثلاثاء الماضي، في نيفادا.

RT

MENAFN08022024000208011052ID1107825774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث