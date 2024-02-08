ماريان ويليامسون تؤكد تعليق منافستها لبايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت ماريان ويليامسون أنها ستعلق حملتها للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بعد تحقيق الرئيس جو بايدن أول فوز رسمي له في الانتخابات التمهيدية للحزب في ساوث كارولاينا.وقالت الكاتبة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى مؤيديها: "أقدر كثيرا جميع الأشخاص الرائعين الذين رافقوني في رحلتنا السياسية خلال الأشهر العشرة الماضية. ورغم أن مستوى فشلنا واضح للجميع، فإن مستوى نجاحنا حقيقي مع ذلك".



وفي مقطع فيديو مصاحب للبيان، قالت: "لقد فعلنا ما في وسعنا لتسليط بعض الضوء على بعض الأوقات المظلمة للغاية".



يأتي إعلان ويليامسون بعد أن حقق بايدن أول فوز رسمي له في دورة 2024 في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا خلال عطلة نهاية الأسبوع تلاه فوز حققه الثلاثاء الماضي، في نيفادا.

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