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استطلاع رأي للإسرائيليين: استعادة الأسرى أهم من القضاء على حماس

2/8/2024 2:12:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة رويترز أن 51% من المشاركين يعتقدون أن استعادة الأسرى المتواجدين في غزة يجب أن تكون الهدف الأول للحرب.


وأوضح الاستطلاع أن 36% فقط من المشاركين يرون أن هدف الحرب يجب أن يكون الإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).


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