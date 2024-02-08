استطلاع رأي للإسرائيليين: استعادة الأسرى أهم من القضاء على حماس

استطلاع رأي للإسرائيليين: استعادة الأسرى أهم من القضاء على حماس
التاريخ
2/8/2024 2:12:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة رويترز أن 51% من المشاركين يعتقدون أن استعادة الأسرى المتواجدين في غزة يجب أن تكون الهدف الأول للحرب.
وأوضح الاستطلاع أن 36% فقط من المشاركين يرون أن هدف الحرب يجب أن يكون الإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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