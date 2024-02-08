شاهد انتشار الثعالب في لندن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد العاصمة البريطانية لندن ازديادًا في عدد سكانها، ومع هذا النمو، يتزايد أيضًا عدد الحيوانات البرية التي تجوب شوارع المدينة. ومن بين هذه الحيوانات، تنتشر الثعالب في أنحاء المدينة حيث تجذبها أكياس القمامة وأكوام النفايات

و تُظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الثعالب وهي تستقل القطار في محطة المترو بلندن في وضح النهار، وتتجول بحرية عبر الشوارع.

وتعتبر هذه الحيوانات البرية ظاهرة مزعجة للسكان، حيث تظهر بوضوح في الأماكن العامة وحتى تستقل وسائل النقل العامة، مما يعكس تأقلمها مع بيئة المدينة. يثير صوت التزاوج الذي يصدرها غضبًا إضافيًا بين السكان الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على هدوئهم خلال ساعات الليل.

وتبقى هذه الظاهرة مصدر قلق للسكان، حيث يعبرون عن استيائهم من تأثير الحياة البرية على حياتهم اليومية ويبحثون عن حلول للتعامل مع هذا التحدي المتزايد في المدن.

لبنان 24