الأسواق الناشئة تشهد تدفقات ايجابية والصين تتحدى صعوبات اقتصادية

(MENAFN
) ذكر المعهد الدولي للتمويل الدولي يوم الأربعاء الموافق 7 شباط, أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة شهدت تدفقات صافية بلغت 35.7 مليار دولار في يناير، نتيجة زيادة في مبيعات الديون، على الرغم من حذر المستثمرين تجاه الصين, ولاحظ أن مشتريات غير المقيمين من الديون في الأسواق الناشئة بلغت 42.7 مليار دولار الشهر الماضي، مما يمثل أكبر تدفق نقدي منذ يونيو 2021، بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الأسهم 6.9 مليار دولار, وكانت هذه الاتجاهات متسقة عبر جميع المناطق الجغرافية.
كما استمرت التحديات الاقتصادية في الصين، حيث شهدت البلاد ركودًا يُظهره تدفقات الأسهم التي بلغت 3.2 مليار دولار في يناير، وتدفقات الديون المستمرة التي بلغت 4.7 مليار دولار، مما يمثل سلسلة من الشهور السبع المتتالية, وهذا التحدي الدائم في استعادة ثقة المستثمرين يُسلط الضوء على العقبات التي تواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في استقرار أسواقه.
كذلك نسب المعهد الدولي للتمويل الدولي زيادة تدفقات السندات في يناير إلى زيادة في العرض، حيث بلغت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة مجتمعة 47 مليار دولار خلال الشهر, وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع مورغان ستانلي أن تصل إصدارات الديون السيادية من قبل الأسواق الناشئة إلى حوالي 165 مليار دولار هذا العام، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة حوالي 20 في المئة مقارنة بعام 2023.
في حين تشير تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأخيرة إلى احتمالية تغيير في موقف البنك المركزي, وأشار باول في مقابلة حديثة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى نهجًا أكثر حذرًا، مما يشير إلى إمكانية تباطؤ في مساره السابق, ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة تشير إلى أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها ومن المتوقع أن تنخفض في الأشهر القادمة، كما نوقش خلال اجتماع 31 يناير.
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