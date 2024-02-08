اقتصاد الصين يتحدى توترات التضخم المستمرة مع تراجع أسعار المستهلك

(MENAFN
) في يناير، شهدت الصين رابع شهر على التوالي من انخفاض أسعار المستهلك، مما يشكل أكبر انخفاض في نحو 15 عامًا, وأظهرت البيانات التي أصدرها الجهاز الوطني للإحصاءات انخفاضًا بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك، بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المئة في ديسمبر.
كما كان هناك ارتفاع طفيف على أساس شهري رغم الاتجاه الهبوطي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة في الشهر السابق, وأدهشت الأرقام الخبراء الذين توقعوا انخفاضا سنويا أقل بنسبة 0.5 بالمئة وزيادة شهرية أكبر بنسبة 0.4 بالمئة, ويُعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير هذا العام الأكبر منذ سبتمبر 2009.
كذلك يعكس الانخفاض المستمر في أسعار المستهلك التحديات المستمرة التي تواجه اقتصاد الصين، الذي يسعى لتحقيق زخم انتعاش قوي منذ نهاية التدابير المضادة لجائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022, ومع ذلك، كانت مسار الاقتصاد في العام الجديد أقل من مشجع, وتشير الدراسات الرسمية إلى انكماش في النشاط الصناعي في يناير، مما يشير إلى ضعف الثقة وسط تراجع أسعار العقارات ومخاوف من ديون الحكومات المحلية والطلب العالمي المضطرب, ومع مواجهة اقتصاد العالم الثاني من حيث الحجم مع هذه التحديات المعقدة، يعتبر التهديد بالضغوط التضخمية عائقًا أمام جهوده لاستعادة الثبات.
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