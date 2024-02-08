اختيار الفريق الفائز من بين 18 لعبة تم ابتكارها على مدى يومين

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 6 فبراير 2024: أعلنت إنفيديا NVIDIA الشرق الأوسط، بالشراكة مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية ومعهد SAE دبي، أسماء الفائزين بمسابقة Global Game Jam 2024 في الإمارات والتي أقيمت مؤخرًا في مجمع ياس للإبداع في twofour54 بأبوظبي. وتنافس أكثر من 60 مطورًا للألعاب من أنحاء الدولة في الفعالية العالمية التي شاركت فيها الفرق على مدى 48 ساعة لابتكار لعبة تتمحور حول موضوع محدد. وكان موضوع العام الحالي "اجعلني اضحك"، وطور الفريق الفائز لعبة Crash and Cash التي يحاول فيها اللاعبون الحصول على أكبر مبلغ من تعويضات التأمين بعد صدمهم بالسيارات.
وتألف الفريق الفائز من جيف تايلر (مصمم اللعبة) وفيشنو رافيندران (مطور اللعبة) ليحصل كل منهما على جهاز الحاسوب المحمول GeForce RTX 40 Series، وهي الجائزة الكبرى المقدمة من NVIDIA الشرق الأوسط.
وقال الفريق تعليقًا على الفوز: "لقد استطعنا استخدام وحدات معالجة الرسوم NVIDIA RTX في حواسيبنا والاستفادة منها في تسريع العمل على النسخة التجريبية من لعبتنا Crash and Cash، ولمنح اللعبة أفضل مظهر ممكن. فقد كان تطبيق واختبار تقنية DLSS سلسًا للغاية، ومنح اللعبة تميزًا حقيقيًا، كما استطعنا الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ابتكار اللعبة."
"تعد مسابقة Global Game Jam المنصة المثالية لقضاء وقت ممتع مع أشخاص يتشاركون الاهتمامات ذاتها، ما يتيح لمجتمعنا مزيدًا من النمو ويساعد مطوري الألعاب في الشرق الأوسط في تحقيق النمو والتطور السريعين. ولا شك في أن المنطقة بحاجة لمزيد من الجهود التي قامت بها أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية و SAE Instituteو NVIDIA لإقامة هذه الفعالية ومنح الجميع مساحة فريدة لاستعراض مواهبهم."
من الجدير بالذكر أن أجهزة الحاسوب المحمولة RTX Studio تقدم تقنيات NVIDIA التي يمكنها المساعدة بشكل كبير في تطوير الألعاب عبر كل خطوة من خطوات العملية. وتسهم أقراص NVIDIA Studio والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وحدات الرسوم RTX، بالإضافة إلى NVIDIA Streamline، في مساعدة مطوري الألعاب في تسريع تدفقات العمل وابتكار عوالم ثلاثية الأبعاد بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تدمج تقنيات NVIDIA والعديد من المزايا في التطبيقات والألعاب.
وقالت شانتال تافيد، مدير التسويق لدى NVIDIA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تشرفنا بالمشاركة من جديد في Global Game Jam 2024 لنسلط الضوء على مطوري الألعاب والمصممين من أصحاب المواهب المتميزة. تعتبر أجهزة الحاسوب المحمول NVIDIA RTX Studio أدوات أساسية لأي مطور ألعاب نظرًا لدورها في تحسين إمكانات ابتكار الأصول والعوالم ثلاثية الأبعاد، وتمكن المطورين من تصميم وتطوير ألعاب أكثر طموحًا خلال فترات زمنية أقصر. ويسعدنا أن نرى كيف ساعدت تقنيات NVIDIA الفريق الفائز في إنجاز وتحسين اللعبة، ونثق بأن كافة المطورين الآخرين سيهتمون بالتعرف إلى دور تلك التقنيات الرائدة في تعزيز مسيرتهم في تطوير الألعاب.
يشار إلى أن الفعالية ساعدت في جمع نخبة من مطوري ومصممي الألعاب الموهوبين لاستعراض مهاراتهم وموهبتهم في ابتكار الألعاب المتفردة، حيث حققت Game Jam نجاحًا هائلًا هذا العام، وأكدت على التزامها بتشجيع النمو المستمر في قطاع الألعاب بالمنطقة. كما ساعدت الفعالية المشاركين في التواصل فيما بينهم ومشاركة معارفهم ومهاراتهم في بيئة تعاونية داعمة.
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