أبرز فعاليات اليوم الثالث في أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2024: يواصل أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، فعالياته في اليوم الثالث مع عروض أزياء وفعاليات حصرية لعلامات "Choice" و"Riva" و"SELFMADE". كما شهدت فعاليات اليوم الثالث عرض تشكيلة " Michael Cinco" التي تحتفي بأهمية التعبير عن الذات وتنظيم جلسة "Threads Fashion Brunch" وفعالية حصرية لعلامة "Lama Jouni"، العضو في لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة.
ويختتم أسبوع دبي للموضة فعالياته يوم غد 8 فبراير في وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم مع عروضٍ مميزة لعلامات "BLSSD" و"Adolfo Dominguez" و"Designers & Us".
"CHOICE"
احتفلت علامة "Choice" بالذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسها من خلال عرض أزياء تشكيلة "Flower Bloom" الاستثنائية الهادفة إلى تكريم عملاء العلامة في منطقة الخليج. وتضم التشكيلة تصاميماً أنثوية ناعمة ورقيقة تستخدم أقمشة فاخرة، مثل الأورجانزا والجازار والحرير والتويد المطرز والمزين بالترتر. وتميزت تصاميم التشكيلة بالقصات الواسعة والمريحة، وبرزت فيها الأطقم المتناسقة لتنانير مزينة بتصميم الرداء والتصاميم الضيقة عند الخصر والسترات القصيرة، بألوان الأبيض المعدني والفضي والوردي الساطع والذهبي.
"RIVA"
أطلقت علامة "RIVA" تشكيلتها المرتقبة لشهر رمضان المبارك 2024 قبل اسابيع على بدايته. وتضم التشكيلة تصاميماً مريحة وخفيفة الوزن من الكتان والأقمشة الشفافة والأورجانزا المزينة بالطبعات الغنية، حيث جمعت التشكيلة بين الفخامة والبساطة والقصّات المحددة والانسيابية في وقتٍ واحد. وتتضمن التشكيلة إطلالاتٍ متنوعة، بدءاً من القطع اليومية العصرية وصولاً إلى ألبسة الأمسيات الرمضانية الأنيقة، حيث عكست تشكيلة "Riva" المصغرة لشهر رمضان المبارك أجواء الشهر الفضيل من خلال استخدام تدرجات الألوان المعدنية مع تطريزات بألوان الذهبي والفضي، إلى جانب احتفائها بالمرأة العصرية من خلال دمج التصاميم الكلاسيكية مع القصات والتفاصيل العصرية. وكان العامل المشترك بين قطع التشكيلة هو استخدام طبعات الأزهار الرقيقة والأشكال الهندسية والرموز المستوحاة من ثقافات محددة، في حين أضفت إكسسوارات الكريستال وتطريزات الدانتيل لمسة أنيقة وعصرية على قطع التشكيلة.
"SELFMADE "
أكدت علامة "SELFMADE" على خبرتها الواسعة في إبداع تصاميم الدنيم الاستثنائية من خلال استعراض مجموعة من القطع اليومية المميزة بطابع عصري وجريء. وتعكس القطع الحرفية العالية لدار الأزياء الشهيرة في استخدام التكنولوجيا المتطورة لتقديم تصاميم فريدة من قطع الجينز، بما في ذلك القطع اليومية مثل سترات الدنيم القصيرة المزينة بتدرجات لونية متفاوتة وجريئة وسراويل الدنيم الواسعة وغير المتناظرة والبدلات الواسعة فوق سترات الهودي. وتضمنت التشكيلة مجموعة متنوعة من التصاميم التي تستخدم فيها العلامة أقمشة مختلفة، بما في ذلك التنانير والأطقم المتناسقة، إلى جانب الفستان الأسود اللامع المزين بياقة يمكن ارتداؤها على شكل قبعة.
"MICHAEL CINCO"
نجح المصمم الفلبيني الشهير مايكل سينكو في ترسيخ مكانته بصفته أحد أبرز مصممي الأزياء في المنطقة من خلال عرض تشكيلته الجديدة خلال فعاليات اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة. وتستمد تشكيلة أزياء الرجال والسيدات إلهامها من ثقافات الدول المختلفة، بما فيها فنون العمارة والتقاليد الفريدة، لتحتفي بقيم التنوع من خلال تشكيلة غنية بالألوان والقصّات المميزة والتصاميم الفاخرة. واعتمد المصمم مجموعة من الأقمشة التي حرص على دمجها بحرفية عالية وانسجام تام على شكل طبعات وطبقات وثنيات وتطريزات غنية أثمرت عن تصاميم ملكية. واستخدم المصمم في التشكيلة مجموعة واسعة من الألوان، بما فيها تدرجات الرمادي المائل للأزرق والأسود الداكن والألوان الحيوية مثل البنفسجي والأزرق البحري والأحمر الساطع.
"THREADS FASHION BRUNCH"
احتفت فعالية الغداء المبكر "Threads Fashion Brunch"، التي أقيمت بالتعاون مع تطبيق إنستاجرام، بجهود علامات الأزياء في المنطقة في ترسيخ مكانة قطاع الأزياء العالمي، وذلك ضمن مطعم "Lucia’s" في فندق العنوان سكاي فيو. وجمعت الفعالية شخصيات رائدة وشهيرة من قطاع الأزياء العالمي للاطلاع على المواهب المتنوعة والاحتفاء بالتميز الإبداعي الذي يشهده قطاع الأزياء المزدهر في المنطقة.
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