مدينة سعودية تواصل خططها لتحقيق اعتماد صحي عالمي

(MENAFN
- Epress release) الرياض
اختتم فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الثلاثاء 6 فبراير زيارة تقييم لمشروع مدينة جدة الصحية لعام 2024. وقد أقيم بموازاة الزيارة ملتقى صحي يستمر لمدة ثلاثة أيام في جامعة الملك عبدالعزيز، ويشتمل على فعاليات متنوعة تهدف إلى تقييم مسيرة مدينة جدة الصحية، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية.
ويُذكر أن البرنامج يهدف إلى حصول مدينة جدة على شهادة الاعتماد الدولية المقدمة من منظمة الصحة العالمية لتكون إحدى المدن الصحية العالمية التي تهتم بتحسين البيئة وتعزيز صحة السكان. وخلال رحلة البرنامج، تمّ تنفيذ 171 فعالية، و41 مبادرة نوعية، و18 فرصة تطوعية عامة.
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