رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس تشيلي بوفاة الرئيس السابق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، بوفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق سيباستيان بينييرا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي.





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