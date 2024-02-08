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الذهب مستقر بعد تصريحات مسؤولين بالمركزي الأمريكي

2/8/2024 1:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة وقوضت الطلب على الملاذ الآمن بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة (حماس) لوقف إطلاق النار في غزة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.27 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2049.00 دولارا للأوقية.

وأوضح تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد أن هناك مخاوف جيوسياسية كافية لإبقاء الإقبال على شراء الملاذ الآمن خيارا قائما مما يحد من تراجع أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر فإن عدم وضوح التوقيتات المحتملة لخفض الفائدة يقلص فرص ارتفاع الذهب قريبا.

ويريد مسؤولو المركزي الأمريكي إرجاء خفض الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى اثنين بالمئة.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش بعد أن جاء التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم أدنى مستوياته في خمس سنوات وهبط في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 893.16 دولارا للأوقية. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.24 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 880.05 دولارا.


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