سوق دبي يستعيد مكاسبه بأرباح 1.9 مليار درهم

استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات، أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.20% أو ما يعادل 8.2 نقاط، مسجلاً مستوى 4161.94 نقطة، ليربح السوق نحو 1.9 مليار درهم، بدعم قطاعات العقارات والمالية والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 709.5 مليارات درهم في نهاية جلسة، أول من أمس، إلى 711.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهما ((الاستشارات المالية الدولية)) و((المشرق)) ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 9.5% و5.1% على التوالي، في حين استحوذ سهم ((الإمارات دبي الوطني)) على سيولة جاوزت 109.86 ملايين درهم، تعادل 24.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 454.5 مليون درهم، ليغلق السهم عند 17.4 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم ((الاتحاد العقارية)) 4.4%، و((أمانات القابضة)) 3.6%، و((وطنية إنترناشيونال)) 3%، و((أمان)) 2.95%، وزاد((ديوا)) 0.8%، و((إعمار العقارية)) 0.54%، و((دبي الإسلامي)) 0.47%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.24% إلى مستوى 9354.69 نقطة، ليربح السوق نحو 13 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 206 ملايين درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة))، جاذباً 78.7 مليون درهم، ثم ((مصرف أبوظبي الإسلامي)) بسيولة 67.2 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس بارتفاع أسهم الشارقة للتأمين 11.1%، وأسمنت الخليج 7.3%، ورأس الخيمة العقارية 6.35%، وإي سفن- أذونات 5.7%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 15 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.562 تريليونات درهم بنهاية جلسة، أول من أمس، إلى 3.577 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.866 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و711.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و454.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 349.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 25.3 ألف صفقة.