1.28 مليار أرباح «دبي لصناعات الطيران» 2023

أعلنت ((دبي لصناعات الطيران المحدودة)) نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 16 % إلى 1.3 مليار دولار (4.77 مليارات درهم)، وبلغت الأرباح 351 مليون دولار (1.289 مليار درهم).

وذكر بيان للشركة أن أهم نتائج الأعمال والعمليات، تمثل في بلوغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 20 طائرة (10 مملوكة؛ و10 مدارة)، وعدد الطائرات المباعة: 30 (منها 22 مملوكة، و28 مدارة).

وحصلت الشركة على حقوق شراء 64 طائرة، وبلغت اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة: 150 (مملوكة: 114؛ مدارة: 36)، كما بلغت المحفظة المملوكة المتعاقد عليها: 99.7 %، وبلغ عدد عمليات الفحص التي تم إجراؤها: 316 عملية.

وتعد ((دبي لصناعات الطيران)) أول شركة في الشرق الأوسط يتم اختيارها لإنشاء خط جديد لتحويل طائرات الركاب 737-800BCF من بوينج إلى طائرات شحن.

وتم الإعلان عن توسعة مرافق ((جورامكو)) في عمان، بالأردن والتي من المتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة في النصف الثاني من عام 2024.

وحصلت الشركة على تصنيف Morningstar Sustainalytics لمخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية: 12.5؛ الأعلى تقييماً في القطاع والأعلى تقييماً على مستوى المنطقة للسنة الثالثة على التوالي؛ وهو تقييم يعني أقل مخاطر للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من أي شركة تأجير طائرات تم تصنيفها.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: ((تظهر نتائجنا المالية لعام 2023 بأكمله قوة أعمالنا التي تشهد توسعاً، حيث استحوذنا على 20 طائرة مع حقوق شراء 64 طائرة مع مواعيد تسليم قريبة المدى، كما حقق قسم الهندسة في الشركة نتائج قياسية مع زيادات كبيرة في الإنتاج والإيرادات، ونحن مستمرون في الاستثمار في هذه المنشأة، حيث قمنا خلال العام بتدشين توسعة لحظيرة الطائرات وأعلنا عن شراكة مع بوينج لتصبح المنشأة الأولى في الشرق الأوسط المصرح لها بإجراء عمليات تحويل طائرات بوينج 737-800BCF)).