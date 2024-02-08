«سيسكو» تعتزم تأسيس مركز بيانات سحابي محلي للأمن الالكتروني في الإمارات

أعلنت شركة سيسكو، أمس، عن عزمها تأسيس مركز بيانات سحابي محلي جديد في دولة الإمارات بحلول منتصف عام 2024، وذلك لخدمة عمليات المصادقة متعددة العوامل الخاصة بنظام Duo، وتوفير حل وصول آمن. وسيساعد مركز البيانات الجديد الشركات من جميع الأحجام في تعزيز الأمن السيبراني لديها وتحسين أداء الاتصال فيها.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: ((تمتلك دولة الإمارات مكانة رائدة في تبني التقنيات الحديثة التي تشكل مستقبل البلاد. ويُعدّ الأمن السيبراني عنصراً حاسماً في رحلة التحول الرقمي الناجحة، ولا بدّ من دمجه في مختلف القطاعات لتمكين إنشاء بنية تحتية سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تُمكّن المواطنين من تحقيق تطلعاتهم وتُمكّن الشركات من الازدهار. ويُعتبر الإعلان عن مركز الأمن السحابي من سيسكو في الإمارات خطوة مهمة لدعم الشركات في الاستجابة للمخاطر الالكترونية المتغيرة باستمرار في عصرنا الرقمي اليوم والمساهمة في تطوير منظومة شاملة وقوية تُعزز الأمن الالكتروني وتحمي البنية التحتية الحيوية وتمنع التهديدات الأمنية)).

وقال المشاركون في استطلاع رأي مؤشر سيسكو لجاهزية الأمن السيبراني 2023، إن الهوية تمثل اليوم عالميا، ليس فقط الحدود الخارجية الجديدة للأمن السيبراني، بل أيضاً مصدر الخطر الأول على الأمن السيبراني. وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس لشركة سيسكو بالشرق الأوسط وأفريقيا: نحرص على دعم عملائنا في الإمارات لمواجهة هذه التحديات. ويمثل إطلاق مركز البيانات السحابية بالإمارات استثماراً بالغ الأهمية نهدف من خلاله إلى دعم عملائنا لبناء بنية تحتية قائمة على السحابة وآمنة ومرنة لتكنولوجيا المعلومات تتمحور حول الاستجابة للمخاطر السيبرانية دائمة التغير في العصر الرقمي الذي نعيشه.