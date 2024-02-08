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بعد غرق 94 مهاجراً .. الحكم على مهرب بشر في إيطاليا بالسجن 20 عاماً

2/8/2024 12:22:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد مرور عام تقريبا على حادث انقلاب قارب في البحر المتوسط أسفر عن غرق 94 مهاجرا، قضت محكمة إيطالية بسجن مهرب بشر لمدة 20 عاما.

كما فرضت المحكمة في مدينة كروتوني في كالابريا غرامة قدرها 3 ملايين يورو (2ر3 ملايين دولار) على المواطن التركي /29 عاما/، حسبما ذكرت وكالة أنسا للأنباء يوم الأربعاء.

ويقال إن الرجل هو واحد من أربعة مهربين قادوا القارب الخشبي الذي كان على متنه مهاجرون إلى جنوب إيطاليا العام الماضي.

واتهمه مكتب المدعي العام وثلاثة رجال آخرين بقيادة قارب المهاجرين الذي كان على متنه أكثر من 150 شخصا من الساحل التركي عبر البحر المتوسط إلى كالابريا. وفي الصباح الباكر من يوم 26 فبراير، غرق القارب قبالة ساحل جنوب إيطاليا خلال مناورة مفاجئة، حسبما أفاد ناجون لاحقا.

ولقي 94 شخصا، من بينهم 35 قاصرا حتفهم. ولا يزال الأشخاص الذين يفترض أنهم غرقوا في عداد المفقودين.

وفي أعقاب انقلاب القارب، شددت الحكومة اليمينية الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بشكل كبير العقوبات المفروضة على المهربين وداعميهم.

وإذا أسفرت عمليات العبور غير النظامية هذه عن حوادث أسفرت عن وفيات، فقد يواجه المسؤولون عنها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.


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