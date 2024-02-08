تداول الدولار ضمن نطاق ضيق بعد تصريحات من مسؤولين بالمركزي الأمريكي

يجرى تداول الدولار ضمن نطاق ضيق اليوم الخميس مع تقييم المتداولين لتصريحات أقل ميلا للتيسير النقدي من صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الليل والتطلع لبيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة.

كما انصب التركيز على بيانات التضخم الصادرة في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخلال الساعات الماضية استعرض العديد من مسؤولي المركزي الأمريكي مجموعة من الأسباب التي تجعل صناع السياسة لا يشعرون بحاجة ملحة للبدء في التيسير النقدي في الولايات المتحدة قريبا أو التحرك سريعا إذا قرروا السير في هذا الاتجاه.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن سوزان كولينز "في الوقت الحالي، لا تزال السياسة في وضع جيد، ونقوم بتقييم البيانات والتوقعات بعناية"، مضيفة أنها تعتقد أنه سيكون "من المناسب البدء في تخفيف قيود السياسة في وقت لاحق من هذا العام".

وانخفض الدولار خلال الليل بعد أن ارتفع يومي الاثنين والثلاثاء وللمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر فوق المتوسط الذي يتحرك فيه منذ مئة يوم، مدفوعا بارتفاع بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

ويحوم مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية في الفترة الماضية حول 104.00.

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0777 للدولار متماسكا فوق أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 1.0722 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.26305 دولار.

كما استقر الين مقابل الدولار عند 148.18.

وظل اليوان الصيني في الخارج عالقا بالقرب من 7.206 مقابل الدولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، صعد البتكوين 0.94 بالمئة إلى 44602.23 دولار.





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