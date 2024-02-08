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زيلينسكي يطالب بتحويل جميع الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

2/8/2024 12:22:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تحويل جميع الأصول الروسية المجمدة إلى بلاده. وفي خطابه المصور إلى الأمة مساء الأربعاء، قال إن الوقت قد حان "لإلحاق أقصى قدر من الخسائر الممنهجة بروسيا. وينطبق هذا على وجه الخصوص على الأصول الروسية المجمدة".

وتعمل أوكرانيا بنشاط مع شركائها لضمان اتخاذ قرار بشأن الأصول الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش أيضا هذه المسألة مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار كييف يوم الأربعاء.

وأضاف زيلينسكي: "نحن حقا بحاجة إلى قرار موحد وقوي. قرار يثبت احترامنا المشترك للقانون الدولي والازدراء المطلق للدولة الإرهابية".

وهناك خطط في الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالعائدات، مثل الفوائد المتراكمة، على الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي كخطوة أولى. وفقا للتقديرات، يمكن تكبد مبلغ بمليارات الدولارات سنويا.

وتعتمد أوكرانيا على الدعم الأجنبي لدرء الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير 2022.


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