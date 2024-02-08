زيلينسكي يطالب بتحويل جميع الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تحويل جميع الأصول الروسية المجمدة إلى بلاده. وفي خطابه المصور إلى الأمة مساء الأربعاء، قال إن الوقت قد حان "لإلحاق أقصى قدر من الخسائر الممنهجة بروسيا. وينطبق هذا على وجه الخصوص على الأصول الروسية المجمدة".
وتعمل أوكرانيا بنشاط مع شركائها لضمان اتخاذ قرار بشأن الأصول الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش أيضا هذه المسألة مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار كييف يوم الأربعاء.
وأضاف زيلينسكي: "نحن حقا بحاجة إلى قرار موحد وقوي. قرار يثبت احترامنا المشترك للقانون الدولي والازدراء المطلق للدولة الإرهابية".
وهناك خطط في الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالعائدات، مثل الفوائد المتراكمة، على الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي كخطوة أولى. وفقا للتقديرات، يمكن تكبد مبلغ بمليارات الدولارات سنويا.
وتعتمد أوكرانيا على الدعم الأجنبي لدرء الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير 2022.
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