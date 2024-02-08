النفط يرتفع وسط ترقب لمزيد من المحادثات بشأن غزة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة (حماس) لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.

كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 01.32 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 79.43 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 74.05 دولارا للبرميل.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يتوجه وفد من حماس اليوم الخميس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر وقطر حول وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء تراجعا بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مما واصل دعم السوق.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 ملايين برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل. وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة إن انخفاض مخزونات البنزين وارتفاع صادرات النفط الأمريكية 13 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.06 ملايين برميل يوميا في 2023 "يعكسان طلبا أقوى على الخام".





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