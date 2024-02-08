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عشرات الشهداء والجرحى بقصف طيران الاحتلال منازل في دير البلح ورفح

2/8/2024 12:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 14 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، الليلة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح.


وقالت مصادر إن فلسطينيين استشهدا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبو السعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع.


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