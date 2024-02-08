عشرات الشهداء والجرحى بقصف طيران الاحتلال منازل في دير البلح ورفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 14 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، الليلة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح.
وقالت مصادر إن فلسطينيين استشهدا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبو السعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع.
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