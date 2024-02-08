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ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

2/8/2024 12:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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