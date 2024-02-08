ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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